2020-05-25T17:44:02+03:00
Общество

На участке ул. А Невского в Калининграде запретят стоянку автомобилей

Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» будет установлен с 12 июня
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В июне на участке ул. А. Невского в Калининграде запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» будет установлен с 12 июня на ул. Александра Невского, № 78 «а» у шлагбаума с левой стороны.

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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