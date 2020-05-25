На участке ул. А Невского в Калининграде запретят стоянку автомобилей
Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» будет установлен с 12 июня
.Фото: мэрия Калининграда
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В июне на участке ул. А. Невского в Калининграде запретят стоянку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» будет установлен с 12 июня на ул. Александра Невского, № 78 «а» у шлагбаума с левой стороны.
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU