В Калининграде выявлено 50 новых случаев коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T10:38:36+03:00

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания

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За сутки в Калининградской области выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU