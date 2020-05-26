2020-05-26T10:38:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявлено 50 новых случаев коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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