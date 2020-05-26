2020-05-26T10:53:23+03:00
Общество

В Калининграде задержали 38 тонн контрафактной водки

Оформление бутылок и коробок повторяло стиль известных марок водки
Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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В Калининградской области задержана крупная партия контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Из порта Усть-Луга в Балтийск прибыли два грузовика, оформленных в стилистике автомобилей ФГУП Спецсвязь России. По документам в грузовиках находились почтовые отправления, однако внутри были обнаружены коробки с алкоголем, всего более 38 тонн.

«Оформление бутылок и коробок повторяло стиль известных марок водки («Кедровая», «Родник Сибири», Finskaya Silver, «Хортиця» и др.). Бутылки также снабжены наклейками, имитирующими акцизные марки», - отметили в пресс-службе таможни.

Водка была изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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