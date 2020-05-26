Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

26 Май 2020 2020-05-26T11:36:11+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1294 случая заболевания.

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За сутки в Калининградской области было выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 18 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 32 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 14 диагностирована пневмония», - отметили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1294 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU