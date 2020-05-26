В Калининграде на стройке погиб рабочий
Причины, по которым мужчина упал с высоты 8 этажа, выясняются
От полученных травм мужчина скончался до прибытия "Скорой помощи".Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
Изменить размер текста:
В понедельник, 25 мая на одном из строительных объектов в Калининграде погиб рабочий.
Согласно предварительной информации, трагедия произошла в возводимом на улице Автомобильной многоквартирном доме. Причины, по которым 41-летний мужчина упал с высоты 8 этажа, выясняются. По данному факту в следственном отделе по Московскому району Следственного управления СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Пострадавший скончался до прибытия «Скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU