В Калининграде на стройке погиб рабочий

26 Май 2020 2020-05-26T11:39:35+03:00

От полученных травм мужчина скончался до прибытия "Скорой помощи". Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Причины, по которым мужчина упал с высоты 8 этажа, выясняются

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В понедельник, 25 мая на одном из строительных объектов в Калининграде погиб рабочий.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла в возводимом на улице Автомобильной многоквартирном доме. Причины, по которым 41-летний мужчина упал с высоты 8 этажа, выясняются. По данному факту в следственном отделе по Московскому району Следственного управления СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Пострадавший скончался до прибытия «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU