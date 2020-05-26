Стало известно, где в Калининградской области разместят фоторадары на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.
С 26 мая по 1 июня комплексы будут установлены:
1. На 61 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».
2. На 42 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».
3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
5. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
6. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».
7. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерскии – Сальское – Янтарныи ». В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные фоторадары, не требуется. Отсутствие таблички не является основанием отмены постановлении о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU