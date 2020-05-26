В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

26 Май 2020 2020-05-26T11:58:46+03:00

Электричества не будет на 19-ти улицах

Изменить размер текста: A A

В Калининграде во вторник, 26 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 19-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключат от электричества дома по Ленинский пр-т 2-8,8а-8б, ул. Театральная 13 -17-17б,18,19, ул. Космическая 1,1а,2,4,6-8,10-20, ул. Барнаульская 2,2а,2б, ул. Звездная 7-13,15-19, ул. Озерная 2,4,8-12, ул. Лесная 35, ул. Знойная 1-7, ул. Горького 16-22, 24-28, 30-36, ул. Госпитальная 20-26, Московский пр-т 70,72,74.

До 20 часов света не будет на ул. Ольховая 1-19, ул. Фабричная 1,3,5-7,23-25, ул. П. Морозова 10-16, Октябрьская пл. 11-13,15-24,20б,8-20, ул. Кленовая 2-12 -23, ул. Осиновая 2-6.

Также до 20 часов будут отключены дома по ул. Ольховая 2-4, ул. Кленовая 10-12, 9-23, ул. Фабричная 5-7,13, 15-21,23-25, ул. Осиновая 2-6, Октябрьская пл. 20б, 8-20,22-24, ул. П. Морозова 10-26.

Дом 2-4 по ул. Ольховой в связи с отключением электричества останется в течение дня и без холодной воды.

От холодного водоснабжения до 18 часов для работ на сетях отключат ул. Нарвская 117 (д/с №55) – с 9.00 до 18.00. До 14 часов воды не будет на ул. Баженова 13.

ИСТОЧНИК KP.RU