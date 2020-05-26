2020-05-26T12:02:58+03:00
Общество

Житель Багратионовска незаконного хранил винтовку с патронами

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Багратионовском районе задержали жителя одного из поселков за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли винтовку Мосина с патронами. Задержанный признался, что нашел ее на местах сражений времен Великой Отечественной войны и привел в боеготовность. Экспертиза показала, что винтовка пригодна для стрельбы.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Полиция напоминает, что лица, добровольно выдавшие незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет составов других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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