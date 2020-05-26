Власти одобрили 75 заявок калининградского бизнеса на льготные займы

26 Май 2020 2020-05-26T12:33:13+03:00

Компании могут получить до 10 миллионов рублей для финансирования своих текущих расходов

Изменить размер текста: A A

Региональные власти одобрили 75 обращений калининградского бизнеса на получение льготных займов под 0,1% годовых. Общая сумма таких займов составила 177 млн рублей, этой мерой поддержки воспользовались торговые, транспортные компании, турагентства, представители гостиничного бизнеса, перерабатывающей промышленности, мебельщики.

«Программа востребована у предпринимательского сообщества и в комплексе с другими федеральными и региональными мерами поддержки, заработавшими в связи с пандемией, даёт собственникам дополнительные ресурсы, чтобы переждать сложный период и, главное, сохранить рабочие места», – рассказал руководитель регионального Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило.

Напомним, компании могут получить до 10 миллионов рублей для финансирования своих текущих расходов. Ключевым обязательством заёмщика является сохранение рабочих мест и определенного уровня заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU