За сутки коронавирус в Калининграде выявлен у ребенка и двоих подростков
Об этом сообщает Роспотребнадзор
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Среди заразивших один ребенок в возрасте от 1 года до 6 лет, а также двое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
17 случаев заболевания выявлено в возрастной группе 50-64 года, 12 случаев – в группе 30-49 лет. Пять случаев выявлено в возрастной группе 18-29 лет. Еще 13 случаев обнаружено в возрастной группе от 65 лет.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU