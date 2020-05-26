2020-05-26T13:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус в Калининграде выявлен у ребенка и двоих подростков

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Среди заразивших один ребенок в возрасте от 1 года до 6 лет, а также двое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

17 случаев заболевания выявлено в возрастной группе 50-64 года, 12 случаев – в группе 30-49 лет. Пять случаев выявлено в возрастной группе 18-29 лет. Еще 13 случаев обнаружено в возрастной группе от 65 лет.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1294 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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