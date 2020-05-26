Житель Славска за ночь поджег веранду и баню

26 Май 2020 2020-05-26T13:16:08+03:00

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В Славске полицейские задержали подозреваемого в двух поджогах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 1 марта. В 23:30 на улице Спортивной сгорела деревянная веранда, спустя пять часов на улице Учительской сгорела баня.

Все сгоревшие строения принадлежали 47-летнему местному жителю. Экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог. Вскоре сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который испытывал неприязнь к владельцу.

На мужчину завели два уголовных дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU