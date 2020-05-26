2020-05-26T13:16:08+03:00
Общество

Житель Славска за ночь поджег веранду и баню

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Славске полицейские задержали подозреваемого в двух поджогах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 1 марта. В 23:30 на улице Спортивной сгорела деревянная веранда, спустя пять часов на улице Учительской сгорела баня.

Все сгоревшие строения принадлежали 47-летнему местному жителю. Экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог. Вскоре сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который испытывал неприязнь к владельцу.

На мужчину завели два уголовных дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные мошенники похитили у калининградцев за сутки 1 млн рублей
Шахматисты из Калининграда выиграли дистанционный международный матч
В ночь на четверг в Калининграде разведут два моста
Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно
В Калининграде лже-мебельщик получил три года за серию мошенничеств
Арии, серенады и мировые хиты: видеосервис Wink покажет музыкальное шоу «Классика в честь Дворцовой»
В Багратионовском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Фольксвагена»
Житель Славска за ночь поджег веранду и баню
За сутки коронавирус в Калининграде выявлен у ребенка и двоих подростков
Власти одобрили 75 заявок калининградского бизнеса на льготные займы
Житель Багратионовска незаконного хранил винтовку с патронами
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
Стало известно, где в Калининградской области разместят фоторадары на этой неделе
В Калининграде на стройке погиб рабочий