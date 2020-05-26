2020-05-26T14:15:30+03:00
Происшествия

В Багратионовском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Фольксвагена»

Авария произошла на автодороге «Калининград – Долгоруково»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром во вторник, 26 мая, в Багратионовском районе в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Калининград – Долгоруково». На перекрестке неравнозначных дорог водитель «Фольксвагена» не предоставил преимущество грузовику «Скания».

От удара легковушка и грузовик съехали в кювет. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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