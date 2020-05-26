В Багратионовском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Фольксвагена»
Авария произошла на автодороге «Калининград – Долгоруково»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром во вторник, 26 мая, в Багратионовском районе в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Калининград – Долгоруково». На перекрестке неравнозначных дорог водитель «Фольксвагена» не предоставил преимущество грузовику «Скания».
От удара легковушка и грузовик съехали в кювет. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU