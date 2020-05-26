2020-05-26T14:42:31+03:00
Общество

В Калининграде лже-мебельщик получил три года за серию мошенничеств

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Виктор Сергеев
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Жителя Калининграда осудили на три года за серию мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

30-летний мужчина представлялся мастером по изготовлению и установке мебели, брал с клиентов деньги и ничего не делал. Жертвой мошенника стали три человека, которые так и не получили новую мебель.

Суд признал его виновным в трех эпизодах мошенничества. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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