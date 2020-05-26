В ночь на четверг в Калининграде разведут два моста
В это время по Преголе проследуют суда из Куршского залива в порт
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в ночь на четверг, 28 мая, разведут два моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 11 часов вечера 27 мая до 5 утра 28 мая будут разведены мосты №4 «Высокий» на ул. Октябрьской и мост «Юбилейный» на ул. Эпроновской. В это время по Преголе проследуют суда из Куршского залива в порт.
ИСТОЧНИК KP.RU