2020-05-26T15:55:46+03:00
Общество

В ночь на четверг в Калининграде разведут два моста

В это время по Преголе проследуют суда из Куршского залива в порт
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в ночь на четверг, 28 мая, разведут два моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 11 часов вечера 27 мая до 5 утра 28 мая будут разведены мосты №4 «Высокий» на ул. Октябрьской и мост «Юбилейный» на ул. Эпроновской. В это время по Преголе проследуют суда из Куршского залива в порт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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