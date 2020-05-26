2020-05-26T16:13:40+03:00
Спорт

Шахматисты из Калининграда выиграли дистанционный международный матч

Калининградцы набрали 201 балл, опередив израильских сверстников по сумме результатов ровно на 10 очков
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На выходных прошли соревнования по электронной версии быстрых шахмат между воспитанниками спортшкол России и Израиля. Друг с другом сыграл 41 ребенок из Калининграда и 26 представителей города Ришон.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в калининградскую команду вошли шахматисты профильной региональной спортивной школы. Подопечные Петра Лукинова, Сергея Ярина и Леонида Горина набрали 201 балл, опередив израильских сверстников по сумме результатов ровно на 10 очков.

Решающий вклад в общий итог внесли лидеры калининградской команды. Так, Влад Шереметьев, Никита Беденко, Кирилл Батырев выиграли по шесть матчей из шести возможных. Удачно сыграли и наши девушки – Мари Аванян, Зоя Чумакина, Мария Цвылёва, Елизавета Артюхова, Ани Аванян.

«У каждого из участников было по семь минут на партию и по три секунды на ход. Но по модной сейчас системе «Arena» каждый мог уменьшить эти показатели, набрав дополнительные очки из-за повышенной сложности. Считаю, что подобная практика международных дистанционных встреч может быть актуальна в любое время», – отметил директор региональной спортшколы по шахматам и бильярду, международный мастер Леонид Горин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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