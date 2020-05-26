2020-05-26T16:22:53+03:00
Общество

Телефонные мошенники похитили у калининградцев за сутки 1 млн рублей

Жертвами мошеннинков стали шесть человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Шесть жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников за сутки. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

305 тысяч рублей потерял 49-летний мужчина, которому предложили пройти за вознаграждение опрос в интернете. Перейдя по фишинговой ссылке, горожанин ввел данные своей банковской карты на ложном сайте и лишился всех денег, что были на карте.

Двое жителей региона поверили «сотрудникам банка», которые предоставили мошенникам данные своих банковских карт и лишились суммарно почти 500 тысяч рублей.

Еще один факт мошенничества произошел в одной из социальных сетей. Злоумышленники взломали страницу горожанки и вели переписку с её 77-летней матерью. Мошенники попросили реквизиты банковской карты пенсионерки, сообщив, что сейчас переведут ей деньги. Однако получив необходимые данные, подозреваемые похитили у пожилой женщины 90 тысяч рублей.

Также жертвой мошенников стала 71-летняя пенсионерка, разместившая в сети объявление о продаже гаража. Покупатель выведал у женщины реквизиты ее карты и снял 30 тысяч рублей. 55 тысяч рублей перечислил мошенникам 41-летний мужчина, который мечтал научиться зарабатывать на спортивных ставках.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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