Калининградец 32 раза сходил в магазин с чужой банковской картой

26 Май 2020 2020-05-26T16:44:20+03:00

Всего он потратил свыше 9 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На жителя Гурьевского района завели уголовное дело за мошенничество. Мужчина в течение нескольких дней расплачивался в магазинах похищенной банковской картой, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний житель поселка Голубева украл у собутыльника банковскую карту и отправился по магазинам. В общей сложности, он воспользовался картой 32 раза, потратив свыше 9 тысяч рублей. Владелец карты обнаружил пропажу только спустя несколько дней.

Теперь сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU