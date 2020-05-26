Калининградец 32 раза сходил в магазин с чужой банковской картой
На жителя Гурьевского района завели уголовное дело за мошенничество. Мужчина в течение нескольких дней расплачивался в магазинах похищенной банковской картой, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
31-летний житель поселка Голубева украл у собутыльника банковскую карту и отправился по магазинам. В общей сложности, он воспользовался картой 32 раза, потратив свыше 9 тысяч рублей. Владелец карты обнаружил пропажу только спустя несколько дней.
Теперь сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств платежа.
ИСТОЧНИК KP.RU