2020-05-26T17:02:11+03:00
Общество

В Советске отремонтировали помещение детской поликлиники

На ремонт было потрачено более 600 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Советске завершен ремонт посещения детской поликлиники. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, там внедрили автоматизированную систему управления потоками пациентов и отремонтировали первый этаж со стойкой регистратуры. Кроме этого, были обновлены информационные стенды. Все преобразования выполнены в едином стиле с использованием технологий «бережливого производства».

«Нашей первоочередной задачей было создать комфортные условия как для детей и родителей, так и для персонала, максимально сократить время ожидания приема врачей и проведения исследований», – подчеркнула и.о. главного врача Советской центральной городской больницы Алла Тимохина.

В общей сложности на ремонт амбулаторного подразделения для маленьких советчан было направлено 622,4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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