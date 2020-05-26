В Советске отремонтировали помещение детской поликлиники
В Советске завершен ремонт посещения детской поликлиники. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, там внедрили автоматизированную систему управления потоками пациентов и отремонтировали первый этаж со стойкой регистратуры. Кроме этого, были обновлены информационные стенды. Все преобразования выполнены в едином стиле с использованием технологий «бережливого производства».
«Нашей первоочередной задачей было создать комфортные условия как для детей и родителей, так и для персонала, максимально сократить время ожидания приема врачей и проведения исследований», – подчеркнула и.о. главного врача Советской центральной городской больницы Алла Тимохина.
В общей сложности на ремонт амбулаторного подразделения для маленьких советчан было направлено 622,4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU