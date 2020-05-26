2020-05-26T17:44:31+03:00
Общество

В Калининграде продавцы и покупатели задержали двух грабителей

Возбуждены уголовные дела
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение двух дней произошло две попытки ограбления продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В одном из магазинов на улице Гагарина 60-летний мужчина пытался украсть рыбную продукцию, однако это заметила продавщица. Женщина и ее муж при помощи прохожих смогли задержать грабителя даже после того, как он применил газовый баллончик.

Еще один инцидент произошел в магазине на улице Больничной. Мужчина спрятал бутылку водки в рукав и попался выйти из помещения. На его пути встала кассир и двое покупателей, которые пытались скрутить злоумышленника.

«В ходе борьбы подозреваемый с такой силой ударил хрупкую женщину ногой, что она упала и ударилась об стойку с товаром. Впоследствии женщину доставили в больницу», - расксазали в пресс-службе полиции.

Покупатели удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников полиции. Мужчину задержали и доставили в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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