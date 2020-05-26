В Светлогорске жители подали в суд на соседа, который выгуливает бойцовскую собаку без поводка и намордника
В Светлогорске жильцы многоэтажки подали в суд на соседа, который выгуливает бойцовскую собаку без поводка и намордника. Об этом сообщается на сайте городского суда.
В исковом заявлении горожане указали, что сосед отпускает своего стаффордширского терьера гулять во двор без поводка и намордника. При этом, собака ведет себя агрессивно и лает, а мужчина не реагирует на претензии, отвечает оскорблениями и угрозами.
Обращения в правоохранительные органы ничего не дали, поэтому соседи обратились в суд, с требованием запретить бесхозяйственное содержание собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU