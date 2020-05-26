В Светлогорске жители подали в суд на соседа, который выгуливает бойцовскую собаку без поводка и намордника

26 Май 2020 2020-05-26T17:43:14+03:00

Обращения в правоохранительные органы ничего не дали

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В Светлогорске жильцы многоэтажки подали в суд на соседа, который выгуливает бойцовскую собаку без поводка и намордника. Об этом сообщается на сайте городского суда.

В исковом заявлении горожане указали, что сосед отпускает своего стаффордширского терьера гулять во двор без поводка и намордника. При этом, собака ведет себя агрессивно и лает, а мужчина не реагирует на претензии, отвечает оскорблениями и угрозами.

Обращения в правоохранительные органы ничего не дали, поэтому соседи обратились в суд, с требованием запретить бесхозяйственное содержание собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU