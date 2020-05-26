В Калининградской области сняли с линии семь неисправных автобусов
Всего к ответственности привлекли 35 водителей пассажирских автобусов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области к административной ответственности в течение недели привлекли более тридцати водителей пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего было проверено более 200 автобусов. На семерых водителей завели административные дела за управление транспортом с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Двоих водителей привлекли за нарушение правил перевозки пассажиров.
Всего к ответственности привлекли 35 водителей пассажирских автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU