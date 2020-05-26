В Калининграде 12 человек привлекли к ответственности за нарушение масочного режима

26 Май 2020 2020-05-26T19:15:24+03:00

Все протоколы были составлены на объектах торговли и транспорте.

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В Калининграде в понедельник, 25 мая, к административной ответственности привлекли 12 человек, которые нарушили масочный режим. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Горожан привлекли к ответственности по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Все протоколы были составлены на объектах торговли и транспорте.

Напомним, с 25 мая в регионе ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU