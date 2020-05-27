2020-05-26T21:06:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде начали наказывать рублем за отсутствие маски: выписано 12 протоколов

Тем не менее многие горожане предпочитают гулять без индивидуальных средств защиты
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Индекс самоизоляции в Калининграде в последние дни стремится к нулю - на улице почти так же много людей, как до пандемии коронавируса. Масочный режим, введенный в регионе в начале мая, соблюдают далеко не все. На прошлой неделе губернатор Антон Алиханов предупредил, что, начиная с этой недели, "ковид-диссидентов", то есть тех, кто не будет носить маски, будут наказывать рублем.

- Мы предоставили гражданам достаточно времени подготовиться, известно, что неоднократно сотрудники полиции выносили предупреждения гражданам, - сказал на заседании оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции глава области. - Теперь всех, кто не носит маски в общественных транспорте, на улице, в магазине и иных местах, необходимо штрафовать.

И вот, первые результаты. Во вторник, 26 мая, оперативный штаб сообщил, что полицейские уже составили на нарушителей масочного режима 12 протоколов (в основном на транспорте и объектах торговли), и, вероятно, это только начало.

Напомним, по информации оперштаба, к нарушителям применяется статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Согласно положениям статьи, обычного гражданина оштрафовать могут на сумму от одной тысячи до 30 тысяч рублей, должностное лицо - от 10 до 50 тысяч, индивидуального предпринимателя (например, уличного торговца, продающего возле рынка свои ландыши без маски) - от 30 до 50 тысяч. Для юридических лиц взыскания куда серьезнее: от 100 до 300 тысяч рублей.

Добавим, что в вторник в Калининградской области было зарегистрировано 50 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с момента начала эпидемии. Всего в регионе зафиксировано 1294 случая коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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