2020-05-26T20:56:27+03:00
Туризм

На Балтийской косе хотят построить парковую дорогу до границы с Польшей

Проект планируют реализовать до 2030 года
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Новый генплан Балтийского городского округа предполагает в числе прочего строительство "парковой дороги" на Балтийской (Вислинской) косы - от поселка Коса, который находится в основании косы, до границы с Польшей. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства Калининградской области.

Предполагается, что дорога пройдет вдоль западного побережья косы и ее протяженность составит 25,7 километра. Работы должны завершиться в 2030 году.

Ранее, как сообщала "Комсомолка", в калининградском правительстве обсуждалась идея придания Балтийской косе статуса национального парка. В частности, об этом говорил в начале прошлого года губернатор Антон Алиханов во время переговоров с председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

- Наш регион активно включился в реализацию ключевых направлений (в сфере экологии - Ред.), обозначенных президентом, и отраженных в последнем майском указе, - сказал глава области. - Так, до 2024 года планируется придание статуса национального парка еще одной территории – Балтийской косе.

До этого о перспективах развития косы сообщал депутат Госдумы Александр Ярошук.

- Перспективы Балтийской косы обсуждались на совещании у Дмитрия Анатольевича (Медведева - Ред.), - сказал Ярошук. - Коса должна стать чем-то похожим на остров Русский, со всей инфраструктурой, с дельфинариями и так далее, то есть территорией такого уровня. Такая концепция готовится губернатором Калининградской области и правительством. Конечно, может получиться, может нет, но вопрос такой стоит.

Депутат добавил, что работы по строительству инфраструктуры планируется финансировать из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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