2020-05-27T10:30:10+03:00
Экономика

В Калининградской области построят завод по переработке торфа

С введением в эксплуатацию завода будет создано около 40 новых рабочих мест
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Полесском городском округе началось строительство завода с полным циклом переработки торфа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Здание будет построено осенью текущего года, а первые две линии поставлены в январе-феврале 2021 года.

Завод возводит группа компаний ООО «Торфо», в строительство завода будет вложено более 400 млн рублей. Здание будет построено осенью текущего года, а первые две линии поставлены в январе-феврале 2021 года.

«Основные направления возводимого комплекса - переработка торфа и производство торфяных субстратов – торфоминеральных удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для выращивания овощных культур, ягод, цветов, - рассказал председатель правления группы компаний ООО «Торфо» Дмитрий Чмыхов.

По его словам, с введением в эксплуатацию завода будет создано около 40 новых рабочих мест, а объем переработки увеличится вдвое - до 400-450 тысяч кубов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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