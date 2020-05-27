В Калининградской области построят завод по переработке торфа
В Полесском городском округе началось строительство завода с полным циклом переработки торфа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Здание будет построено осенью текущего года, а первые две линии поставлены в январе-феврале 2021 года.
Завод возводит группа компаний ООО «Торфо», в строительство завода будет вложено более 400 млн рублей. Здание будет построено осенью текущего года, а первые две линии поставлены в январе-феврале 2021 года.
«Основные направления возводимого комплекса - переработка торфа и производство торфяных субстратов – торфоминеральных удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для выращивания овощных культур, ягод, цветов, - рассказал председатель правления группы компаний ООО «Торфо» Дмитрий Чмыхов.
По его словам, с введением в эксплуатацию завода будет создано около 40 новых рабочих мест, а объем переработки увеличится вдвое - до 400-450 тысяч кубов в год.
ИСТОЧНИК KP.RU