2020-05-27T10:35:03+03:00
Общество

В Черняховске ночью сгорело два микроавтобуса

Огонь также повредил металлический кунг и навес
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ночь на среду, 27 мая, в Черняховске сгорело два автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.56. На улице Московской горели микроавтобусы «Мерседес Спринтер» и «Форд Транзит», огонь также повредил металлический кунг и навес.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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