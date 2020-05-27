2020-05-27T10:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявили 44 новых случая коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1338 случаев заражения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1338 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 8 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 398 случаев (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саперы обезвредили авиабомбу времен войны около замка Бальга
Калининградский зоопарк запустил онлайн трансляции из вольеров львов и жирафов
В Калининграде за сутки выписан 31 человек, переболевший коронавирусом
На ул. Дзержинского в Калининграде на прохожего напали четверо грабителей
Стало известно, когда торговые центры в Калининграде будут работать по выходным
На Правой набережной водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
Под Калининградом «Шкода» врезалась в жилой дом, четверо пострадавших
В Светлом пьяный мотоциклист врезался в «Ситроен»
Два человека погибли в ДТП в Калининградской области
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
Два человека умерли в Калининграде от коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Светлогорск вошел в десятку самых лучших курортов для лечения пищеварения
В Калининграде за сутки выявили 44 новых случая коронавируса
В Черняховске ночью сгорело два микроавтобуса
В Калининградской области построят завод по переработке торфа
Советск из-за аварии на подстанции остался без света и воды
В Калининграде начали наказывать рублем за отсутствие маски: выписано 12 протоколов
На Балтийской косе хотят построить парковую дорогу до границы с Польшей