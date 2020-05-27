В Калининграде за сутки выявили 44 новых случая коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T10:39:43+03:00

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1338 случаев заражения

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 44 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1338 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 8 338 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 398 случаев (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 968 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU