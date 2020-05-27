Светлогорск вошел в десятку самых лучших курортов для лечения пищеварения

27 Май 2020 2020-05-27T10:53:33+03:00

Большинство россиян поехали бы лечить пищеварение на курорты КавМинВод на Ставрополье

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню здорового пищеварения, 29 мая, опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких российских курортах лучше всего лечить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Большинство пользователей соцсетей (63,89%) поехали бы лечить пищеварение на курорты КавМинВод на Ставрополье. На втором месте — крымский бальнеокурорт Саки — 9,72%. В тройку лучших курортов для лечения заболеваний ЖКТ также вошел курорт Горячий Ключ в Краснодарском крае — 8,33%.

По данным опроса Tvil.ru, в десятку лучших лечебных курортов также составили Алушта (6,94%), башкирское село Красноусольский (4,17%), Шмаковка в Приморском крае (2,78%), Сочи в Краснодарском крае, Белокуриха на Алтае и Светлогорск (по 1,39%).

ИСТОЧНИК KP.RU