В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

27 Май 2020 2020-05-27T11:12:16+03:00

Электричества не будет на 16-ти улицах

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В Калининграде в среду, 27 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов без электричества останутся дома по ул. А. Невского 73-79, 77а, ул. Некрасова 75а.

До 18 часов электричества не будет на пр-т Московский 70-74, 76а, ул. Платова 2-28, 5-19, 23, 25, 30-36, ул. Краснохолмская 21, 22, 24, 25, 28-36, 29-33, 40-58, 41-59, 63¸ул. Онежская 8, 10, ул. Богатырская 30-52, 37-55.

На то же время, до 18 часов, отключат от энергоснабжения дома в пер. Партизанский 2-8, пер. Северный 3-9, Северный 4а, ул. Ген-лейт. Озерова 32-38, 49, 49а, 51а, 51-55, ул. Ракитная 3-15, 12 (д/сад № 36), ул. Пролетарская 114, 131, 133, ул. Проф. Баранова 2а.

Так же, на весь рабочий день, от электричества отключат дома по ул. Вагоностроительная 21-41, 31а, 47 (котельная), ул. Косогорная 11.

От холодной воды до 14 часов отключен дом по ул. Литовский вал 87а, 9.30 до 17.00 воды не будет в доме по ул. Мусоргского 15, 17 (поликлиника № 3), пер. Желябова 25.

ИСТОЧНИК KP.RU