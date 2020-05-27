2020-05-27T11:12:16+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

Электричества не будет на 16-ти улицах
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду, 27 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов без электричества останутся дома по ул. А. Невского 73-79, 77а, ул. Некрасова 75а.

До 18 часов электричества не будет на пр-т Московский 70-74, 76а, ул. Платова 2-28, 5-19, 23, 25, 30-36, ул. Краснохолмская 21, 22, 24, 25, 28-36, 29-33, 40-58, 41-59, 63¸ул. Онежская 8, 10, ул. Богатырская 30-52, 37-55.

На то же время, до 18 часов, отключат от энергоснабжения дома в пер. Партизанский 2-8, пер. Северный 3-9, Северный 4а, ул. Ген-лейт. Озерова 32-38, 49, 49а, 51а, 51-55, ул. Ракитная 3-15, 12 (д/сад № 36), ул. Пролетарская 114, 131, 133, ул. Проф. Баранова 2а.

Так же, на весь рабочий день, от электричества отключат дома по ул. Вагоностроительная 21-41, 31а, 47 (котельная), ул. Косогорная 11.

От холодной воды до 14 часов отключен дом по ул. Литовский вал 87а, 9.30 до 17.00 воды не будет в доме по ул. Мусоргского 15, 17 (поликлиника № 3), пер. Желябова 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саперы обезвредили авиабомбу времен войны около замка Бальга
Калининградский зоопарк запустил онлайн трансляции из вольеров львов и жирафов
В Калининграде за сутки выписан 31 человек, переболевший коронавирусом
На ул. Дзержинского в Калининграде на прохожего напали четверо грабителей
Стало известно, когда торговые центры в Калининграде будут работать по выходным
На Правой набережной водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
Под Калининградом «Шкода» врезалась в жилой дом, четверо пострадавших
В Светлом пьяный мотоциклист врезался в «Ситроен»
Два человека погибли в ДТП в Калининградской области
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
Два человека умерли в Калининграде от коронавируса
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Светлогорск вошел в десятку самых лучших курортов для лечения пищеварения
В Калининграде за сутки выявили 44 новых случая коронавируса
В Черняховске ночью сгорело два микроавтобуса
В Калининградской области построят завод по переработке торфа
Советск из-за аварии на подстанции остался без света и воды
В Калининграде начали наказывать рублем за отсутствие маски: выписано 12 протоколов
На Балтийской косе хотят построить парковую дорогу до границы с Польшей