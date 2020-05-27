Два человека умерли в Калининграде от коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T11:18:09+03:00

Умершим горожанкам было 77 и 58 лет

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В Калининградской области за минувшие сутки умерли два пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

Умершим горожанкам было 77 и 58 лет. Все они имели хронические заболевания бронхолегочной системы.

Всего в регионе с начала пандемии умерло 23 человека, у всех них был диагностирован коронавирус.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области выявлено 44 новых случая коронавируса, всего в Калининградской области заразились 1338 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU