Два человека умерли в Калининграде от коронавируса
Умершим горожанкам было 77 и 58 лет
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Калининградской области за минувшие сутки умерли два пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.
Умершим горожанкам было 77 и 58 лет. Все они имели хронические заболевания бронхолегочной системы.
Всего в регионе с начала пандемии умерло 23 человека, у всех них был диагностирован коронавирус.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области выявлено 44 новых случая коронавируса, всего в Калининградской области заразились 1338 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU