2020-05-27T11:32:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 13 диагностирована пневмония»
Виктор Сергеев
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 44 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 13 диагностирована пневмония», - сообщили в оперштабе.

Один случай коронавируса выявлен у моряка, который находился в условиях изоляции.

Также за сутки в регионе умерли две женщины, у которых был выявлен коронавирус, количество летальных случаев увеличилось до 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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