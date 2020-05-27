Два человека погибли в ДТП в Калининградской области
Во вторник, 26 мая, в Калининградской области произошло два ДТП с погибшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром в Багратионовском районе водитель «Фольксвагена» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество фуре. В результате столкновения 62-летний водитель легковушки скончался от полученных ранений.
Вечером в Зеленоградском районе на автодороге «Холмогоровка-Коврово» 40-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП 36-летний пассажир скончался на месте до приезда медицинской помощи, водитель автомобиля госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU