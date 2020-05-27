Два человека погибли в ДТП в Калининградской области

27 Май 2020 2020-05-27T11:38:49+03:00

Смертельные аварии произошли в Багратионовском и Зеленоградском районах

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 мая, в Калининградской области произошло два ДТП с погибшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром в Багратионовском районе водитель «Фольксвагена» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество фуре. В результате столкновения 62-летний водитель легковушки скончался от полученных ранений.

Вечером в Зеленоградском районе на автодороге «Холмогоровка-Коврово» 40-летний водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП 36-летний пассажир скончался на месте до приезда медицинской помощи, водитель автомобиля госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU