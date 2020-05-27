2020-05-27T11:57:11+03:00
Происшествия

В Светлом пьяный мотоциклист врезался в «Ситроен»

У водителя не было прав, мотоцикл не был зарегистрирован
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник утром на улице Калининградской в светлом инспекторы ГИБДД заметили мотоцикл «Мотоланд», движущийся без регистрационных номеров. Полицейские решили остановить мотоцикл, однако водитель в районе дома 18Б из-за несоблюдения дистанции врезался в «Ситроен». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе проверки было установлено, что у водителя не было при себе прав, кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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