Под Калининградом «Шкода» врезалась в жилой дом, четверо пострадавших
ДТП произошло на автодороге Калининград-Полесск
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Четыре человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе во вторник, 26 мая. В об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 16-м километре автодороги «Калининград-Полесск». Водитель «Шкоды» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и врезался в «Мерседес».
От удара «Шкоду» отбросило в жилой дом справа по ходу движения.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров (2, 27 и 33 лет) «Шкоды» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU