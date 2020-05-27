Под Калининградом «Шкода» врезалась в жилой дом, четверо пострадавших

27 Май 2020 2020-05-27T12:17:34+03:00

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Четыре человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе во вторник, 26 мая. В об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 16-м километре автодороги «Калининград-Полесск». Водитель «Шкоды» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество и врезался в «Мерседес».

От удара «Шкоду» отбросило в жилой дом справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров (2, 27 и 33 лет) «Шкоды» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU