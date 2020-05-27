На Правой набережной водитель «Тойоты» сбила велосипедиста
В результате ДТП 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован
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В Калининграде в среду утром в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 8 часов утра 27-летняя водитель «Тойоты» при выезде с прилегающей территории не убедилась в безопасности маневра и сбила велосипедиста.
В результате ДТП 53-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU