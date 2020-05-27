Стало известно, когда торговые центры в Калининграде будут работать по выходным

27 Май 2020 2020-05-27T13:07:05+03:00

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Ограничения на работу торговых центров в Калининграде будут сняты 1 июня. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос читателя.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области был отменен с 12 мая. Были открыты торговые центры, однако время их работы ограничили с 10 до 18 часов и только по будням. Также были введены ограничения по количеству посетителей магазинов в ТЦ – один человек на 50 квадратных метров.

Также с 12 мая в регионе заработали, пусть и с ограничениями, парикмахерские и салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU