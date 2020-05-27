На ул. Дзержинского в Калининграде на прохожего напали четверо грабителей
Нападавших задержали сотрудники Росгвардии
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Дзержинского. На прохожего напали несколько человек, отобрали у него телефон и банковскую карту, после чего скрылись.
Находившиеся на маршруте патрулировали сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и узнали приметы нападавших. Вскоре недалеко от места происшествия росгвардейцы задержали четверых мужчин, которых опознал пострадавший.
Всех задержанных передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU