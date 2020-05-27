На ул. Дзержинского в Калининграде на прохожего напали четверо грабителей

27 Май 2020 2020-05-27T13:38:16+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. На прохожего напали несколько человек, отобрали у него телефон и банковскую карту, после чего скрылись.

Находившиеся на маршруте патрулировали сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и узнали приметы нападавших. Вскоре недалеко от места происшествия росгвардейцы задержали четверых мужчин, которых опознал пострадавший.

Всех задержанных передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU