В Калининграде за сутки выписан 31 человек, переболевший коронавирусом
Всего в области с начала пандемии выздоровели 587 человек, умерли 23 человека
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выписан 31 человек, переболевший коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.
Всего в области с начала пандемии выздоровели 587 человек, умерли 23 человека.
На COVID-19 уже обследовано 46 257 человек, под медицинским наблюдением остаются 3640 человек, в том числе 183 человека в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU