2020-05-27T13:51:14+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк запустил онлайн трансляции из вольеров львов и жирафов

Наблюдать за жизнью животных можно на YouTube-канале
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.
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На своем Youtube канале Калининградский зоопарк запустил круглосуточные трансляции из зимнего павильона жирафов и вольера африканских львов. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, эти животные для онлайн трансляций выбраны не случайно.

«Семейство африканских львов в период активности проявляет очень интересное поведение. Однако, даже посетители зоопарка не всегда могут наблюдать за ними, потому что львы уходят в «слепую зону» вольера. Камера видеонаблюдения охватывает практически всю территорию львов», - рассказали в зоопарке, отметив, что камера в вольере жирафов активна с 2019 года – тогда сотрудники следили за состоянием матери и новорожденного малыша.

Вскоре на канале появится еще одна трансляция – из вольера трубкозуба по кличке Терренс, который живет в Доме тропических птиц. Правда, большую часть дня Терренс спит, а активность проявляет вечером и ночью. Так что у вас будет уникальная возможность, наконец, увидеть трубкозуба неспящим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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