2020-05-27T15:08:51+03:00
Общество

В Черняховске депутата лишили мандата из-за утраты доверия

Депутат утратил доверие губернатора
Виктор Сергеев
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В Черняховске депутат окружного совета лишили полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С заявлением о лишении депутата Соколова мандата в окружной совет в августе прошлого года обратился губернатор Антон Алиханов. Причиной утраты доверия стало нарушение антикоррупционного законодательства при предоставлении депутатом сведений о своих доходах и расходах.

В прошлом году окружной совет в установленный 30-дневный срок не рассмотрел заявление главы региона. После чего в ситуацию вмешалась прокуратура, которая через суд добилась, чтобы депутата лишили полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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