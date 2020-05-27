В Черняховске депутата лишили мандата из-за утраты доверия

27 Май 2020 2020-05-27T15:08:51+03:00

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В Черняховске депутат окружного совета лишили полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С заявлением о лишении депутата Соколова мандата в окружной совет в августе прошлого года обратился губернатор Антон Алиханов. Причиной утраты доверия стало нарушение антикоррупционного законодательства при предоставлении депутатом сведений о своих доходах и расходах.

В прошлом году окружной совет в установленный 30-дневный срок не рассмотрел заявление главы региона. После чего в ситуацию вмешалась прокуратура, которая через суд добилась, чтобы депутата лишили полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU