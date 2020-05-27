В Калининградской области в ДТП с пьяными водителями погибло 8 человек с начала года

27 Май 2020 2020-05-27T15:15:37+03:00

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С начала года в Калининградской области по вине пьяных водителей произошло 30 ДТП, в которые 8 человек погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кроме этого, за неполные пять месяцев было выявлено 936 пьяных водителей, еще 548 административных материалов было составлено на водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Региональное управление ГИБДД просит сообщать о пьяных водителях по телефону горячей линии 8 (4012) 552-811 или 552-512.

ИСТОЧНИК KP.RU