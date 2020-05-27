Калининградец получил 260 часов работ за повторное пьяное вождение

27 Май 2020 2020-05-27T15:53:06+03:00

Также мужчину лишили прав на 2,5 года

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В Багратионовске осудили местного жителя, который попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Жителя поселка Долгоруково ранее лишили прав на полтора года за пьяное вождение. Мужчина выводов не сделал и в декабре прошлого года вновь сел пьяным за руль, однако его задержали инспекторы ГИБДД.

Суд признал его виновным в повторном пьяном вождении и приговорил к 260 часам обязательных работ. Также его лишили прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU