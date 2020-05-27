Калининградка перевела мошенникам 150 тысяч рублей с кредиток

27 Май 2020 2020-05-27T17:27:33+03:00

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Жительница Калининграда пообщалась с мошенником и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенник позвонил 59-летней женщине, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит, используя ее паспортные данные. Неизвестный убедил калининградку в том, что ей необходимо самостоятельно подать заявку на кредит. Он также сообщил названия трех банков, где можно получить кредитную карту.

«Через несколько дней он снова позвонил горожанке, которая к тому времени оформила три кредитки. Мужчина рассказал, что ей необходимо снять деньги с этих карт и перевести их на безопасные счета, реквизиты которых он продиктовал», - отметили в пресс-службе полиции.

Женщина выполнила указание: прошла к банкомату и совершила перевод всех денег, взятых в кредит. Всего она перевела мошеннику 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU