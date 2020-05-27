Арендодателям в Калининградской области снизят налог на имущество

27 Май 2020 2020-05-27T18:08:32+03:00

Это касается тех арендодателей, которые снизили арендную плату предпринимателям в период ограничения их деятельности

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В Калининградской области арендодателям предоставят льготу по уплате налога на имущество. Соответствующие поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» одобрил в среду, 27 мая, комитет по бюджету, налогам и финансам Облдумы.

Поправки позволят арендодателям коммерческой недвижимости уменьшить сумму налога на имущество, начисленную им за 2020 год. Это касается тех арендодателей, которые снизили арендную плату предпринимателям в период ограничения их деятельности.

«Такая мера позволит поддержать владельцев недвижимости и предпринимателей-арендаторов, работающих в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции», – отметил министр финансов Виктор Порембский.

По его словам, основным условием для получения льготы является то, что арендная плата должна быть снижена не менее чем на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU