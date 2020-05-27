Стала известна точная дата парада Победы в Калининграде

27 Май 2020 2020-05-27T19:26:23+03:00

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Парад Победы пройдет в Калининграде, как и в Москве, 24 июня. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов.

Он отметил, что к концу этой недели станут известны даты репетиций парада.

Дата руководством страны выбрана не случайно. Именно в этот день в 1945 году прошел парад на Красной площади в честь победы над фашистской Германией.

В Калининграде еще в начале марта специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду танк Т-34, который участвовал в штурме Кёнигсберга в 1945 году. Легендарная боевая машина ежегодно проезжает по центру города – это стало традицией. И. похоже, этот год не будет исключением.

Напомним, в 2019 году в параде на площади Победы в Калининграде приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих Балтфлота и силовиков. Перед трибунами на легковых автомобилях проехали ветераны Великой Отечественной войны: участники битвы на Курской дуге, освобождения Польши и Чехословакии, штурма Кенигсберга, Пиллау и других городов Восточной Пруссии.

Гостям помимо Т-34 продемонстрировали 70 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «С-400», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и другую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU