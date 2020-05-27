Калининградским предприятиям помогут получить гарантии для оформления займов
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставит гарантии калининградским предприятиям для оформления займов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На этой неделе корпорация заключила соглашение с сотрудничеством с Центром поддержки предпринимательства Калининградской области.
«Партнёрство сторон расширяет доступ к мерам поддержки бизнеса. Это решение заинтересует калининградские промышленные предприятия, которые ранее не могли в полном объёме обеспечить залог, необходимый для оформления льготного займа в Центре «Мой бизнес». Теперь они смогут обращаться в Корпорацию МСП, где готовы предоставить независимые гарантии», - сообщили в пресс-службе правительства.
В областном Центре поддержки предпринимательства ожидают, что в результате количество заёмщиков может вырасти на 40%.
ИСТОЧНИК KP.RU