2020-05-28T10:15:56+03:00
Происшествия

Калининградцу, помогавшему сбросить тело убитого в колодец, грозит лишение свободы

Свидетель жестокой расправы не только не сообщил об этом в полицию, но и вместе с преступником заметал следы
Игорь ОРЕХОВ
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Как прятали труп в колодце, пособник убийцы продемонстрировал во время проверки показаний на месте преступления.Как прятали труп в колодце, пособник убийцы продемонстрировал во время проверки показаний на месте преступления.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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В региональном Управлении СКР объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Калининграда. Мужчина предъявлено обвинение по не так уж часто встречающейся в судебной практике статье УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Речь идет о случае 19 сентября прошлого года в садовом товариществе «Железнодорожник», когда один из ночевавших на даче приятелей ударом ножа в шею убил бормотавшего во сне собутыльника. Свидетелем расправы стал другой калининградец, который наутро помог убийце вынести труп и сбросить его в колодец. Тело было обнаружено только через 10 дней. В марте текущего года «мокрушник» получил по суду свои 8 лет и 6 месяцев «строгача». Теперь настала очередь его пособника держать ответ перед законом.

- На стадии предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дал подробные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте преступления, - сообщили в СУ СКР. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания виновным гражданину может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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