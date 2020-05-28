2020-05-28T10:23:39+03:00
Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На месте работают спасатели и скорая помощь.
Виктор Сергеев
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Фото: Виктория ШалимоваФото: Виктория ШалимоваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла около Приморска. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение после того как один из водителей выехал на встречку.

На месте работают спасатели и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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