На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На месте работают спасатели и скорая помощь.
Фото: Виктория ШалимоваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла около Приморска. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение после того как один из водителей выехал на встречку.
На месте работают спасатели и скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU