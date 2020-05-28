В Калининграде 16-летняя девушка сначала помогла пенсионерке, а потом обворовала ее
Все началось 9 мая этого года, когда 16-летняя жительница Калининграда в одном из магазинов города откликнулась на просьбу пенсионерки помочь оплатить коммунальные услуги через банкомат. «Благодарностью» за услугу стала забытая старушкой банковская карта. Бескорыстия на то, чтобы вернуть ее законной владелице, у девицы уже не хватило.
Но малолетка действовала хитро. Чтобы лишний раз не светиться перед видеокамерами самой, решила задействовать своего знакомого, сообщив ему ПИН-код «кредитки» и попросив снять со счета все деньги. Ничего не заподозривший (по крайней мере, так он сам уверяет) парень просьбу подруги выполнил в тот же вечер. Заполучив 69 700 рублей, воровка от души пошиковала, но когда к ней пришли правоохранители, красивая жизнь сменилась унылыми допросами в следственном отделе по Московскому району регионального СУ СКР.
- Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, несовершеннолетняя дала подробные признательные показания, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU