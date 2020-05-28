2020-05-28T10:30:32+03:00
Происшествия

В Калининграде 16-летняя девушка сначала помогла пенсионерке, а потом обворовала ее

Снять деньги с чужой «кредитки» юная горожанка попросила ничего не подозревавшего приятеля
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Все началось 9 мая этого года, когда 16-летняя жительница Калининграда в одном из магазинов города откликнулась на просьбу пенсионерки помочь оплатить коммунальные услуги через банкомат. «Благодарностью» за услугу стала забытая старушкой банковская карта. Бескорыстия на то, чтобы вернуть ее законной владелице, у девицы уже не хватило.

Но малолетка действовала хитро. Чтобы лишний раз не светиться перед видеокамерами самой, решила задействовать своего знакомого, сообщив ему ПИН-код «кредитки» и попросив снять со счета все деньги. Ничего не заподозривший (по крайней мере, так он сам уверяет) парень просьбу подруги выполнил в тот же вечер. Заполучив 69 700 рублей, воровка от души пошиковала, но когда к ней пришли правоохранители, красивая жизнь сменилась унылыми допросами в следственном отделе по Московскому району регионального СУ СКР.

- Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, несовершеннолетняя дала подробные признательные показания, - рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининграде выявили 38 новых случаев коронавируса
Алиханов пообещал снести незаконный самострой на пр. Победы в Калининграде
В Калининграде 16-летняя девушка сначала помогла пенсионерке, а потом обворовала ее
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
Калининградцу, помогавшему сбросить тело убитого в колодец, грозит лишение свободы
Tele2 приглашает калининградцев на домашний концерт Ёлки
Калининградским предприятиям помогут получить гарантии для оформления займов
Стала известна точная дата парада Победы в Калининграде
Арендодателям в Калининградской области снизят налог на имущество
Калининградка перевела мошенникам 150 тысяч рублей с кредиток
Калининградец получил 260 часов работ за повторное пьяное вождение
В Калининградской области в ДТП с пьяными водителями погибло 8 человек с начала года