2020-05-28T10:45:32+03:00
Общество

Алиханов пообещал снести незаконный самострой на пр. Победы в Калининграде

Он призвал организаторов незаконного строительства «учиться на чужих ошибках»
Виктор Сергеев
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..Фото: Instagram.com
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Губернатор Антон Алиханов пообещал снести незаконный самострой на проспекте Победы в Калининграде. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Незаконная стройка, ни разрешения на стройку, ни соблюдения градостроительных регламентов. Собственник уведомлен о незаконности уж несколько недель как, городская администрация обратилась в суд, а стройка только разгорается с новой силой. Дорогой застройщик, занимаюсь этим лично, оставьте чаяния с кем-то что-то «решить», - написал Алиханов.

Он призвал организаторов незаконного строительства «учиться на чужих ошибках».

«Пример, когда мы предупреждали, нас не услышали, а потом приходится сносить почти готовый самострой, есть свежий в Янтарном», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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